Власти Грузии могут ввести визовый режим для россиян

Фото: depositphotos/leo_altman

Правительство Грузии может ввести визовый режим для жителей России, поделилась президент государства Саломе Зурабишвили. Она утверждает, что решение по этому вопросу будут принимать грузинские власти.

"Граждане РФ, которые попали в Грузию, – это провокация, не могу сказать, что это опасность, но это явно вызов. Возможно, нужно будет говорить и о визах для граждан РФ, поскольку сейчас все довольно либерально, это решение должно принять правительство Грузии вместе с обществом", – цитирует Зурабишвили РИА Новости.

Она утверждает, что в страну приезжают не только россияне, но и те, кто в прошлом имел грузинское гражданство. По ее словам, власти применяют все механизмы контроля, чтобы не возникло никакой опасности для местных жителей. Зурабишвили заявила, что для решения той или иной проблемы следует доносить больше информации до общественности.

Уточняется, что Грузия ввела безвизовый режим с Россией еще в 2012 году.

В сентябре глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявлял, что грузинское правительство не рассматривает возможность введения визового режима для россиян после объявления в РФ частичной мобилизации.

Он утверждал, что кабмин Грузии уделяет много внимания обеспечению государственной безопасности.

Мобилизационный пункт развернут на границе России с Грузией

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!