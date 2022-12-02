Россия работает со многими странами для установления безвизового режима – МИД РФ

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Россия проводит работу со многими государствами в области установления безвизового режима. Об этом рассказал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Что касается безвизового режима, то у нас устанавливаются двусторонние соглашения, таких соглашений много, у нас очень много стран, с которыми у нас прорабатываются такие соглашения", – цитирует его ТАСС.

Ранее поступала информация, что Грузия может ввести визовый режим для жителей России. По словам президента страны Саломе Зурабишвили, решение по этому вопросу будут принимать грузинские власти.

Кроме того, РФ продлила безвизовый режим для граждан Украины с 1 января 2023. По мнению властей России, запрет мог бы негативно сказаться на беженцах с украинской стороны, которые намерены прибыть в РФ с целью получения гуманитарной помощи.



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