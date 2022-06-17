Депутаты прокомментировали введение Украиной визового режима для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты Госдумы РФ заявили об отсутствии необходимости симметричных мер в отношении Украины после ее решения ввести визовый режим для граждан России

"Там масса наших родственников, там масса близких нам людей которые нуждаются в нашей поддержке. Зачем же нам симметрично реагировать на провокацию?" – сообщил РИА Новости председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков также считает, что России не стоит принимать ответные меры на введение Украиной виз. Он назвал украинский народ братским для россиян.

Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он также назвал такое решение президента Украины Владимира Зеленского глупым.

"Я уверен, что границ между Россией и Украиной не будет существовать в каком-либо виде в целом. А это просто некий политический шаг Зеленского, направленный на попытку поддержать собственный рейтинг", – сообщил Милонов в беседе с News.ru.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, целью такого решения стало намерение затруднить общение граждан РФ и Украины, а также вызвать реакцию России.

Он добавил, что РФ не следует вестись на провокацию и принимать ответные меры. "Ясно, что, стремясь лишить своих сограждан возможности покидать территорию Украины в сторону России, Зеленский еще и пытается сохранить как можно больше мобилизационной возможности, потому что широко известно сегодня о той политике мобилизации, которая проводится на территории Украины", – сообщил депутат "Газете.ру".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля.

Позднее руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что кабмин должен 17 июня принять соответствующее решение о расторжении соглашения с РФ про безвизовые поездки на Украину.

Отношения России и Украины осложнились, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.