В Кремле надеются, что европейские лидеры убедят власти Украины трезво оценить ситуацию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на успех попыток лидеров европейских стран побудить Украину пересмотреть свои взгляды на сложившуюся ситуацию.

"Было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины, на тех, кто там принимает решение. С тем, чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию", – цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что в Кремле знают о результатах визита в Киев лидеров Франции, Германии и Италии Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги только по информации СМИ.

Ранее сообщалось, что прибывшие в Киев лидеры Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги убеждали президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией.

По данным немецкого издания, европейские лидеры поддержали статус присоединения Украины к Евросоюзу. Однако взамен же, отмечает газета, они, скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

СМИ напомнило про экономический ущерб, который понесли эти страны из-за конфликта. В частности, из-за этого замедлился экономический рост, а инфляция достигла рекордного уровня.

До этого Зеленский встретился с Макроном, Шольцем, Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве. Президент Франции, лидеры Германии, Италии и Румынии впервые лично обсудили вопросы с момента начала российской спецоперации на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.