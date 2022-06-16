Зеленский встретился с Макроном, Драги, Шольцем и Йоханнисом

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Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Встреча проходит в Киеве, сообщает французский телеканал BFM TV.

Уточняется, что Зеленский встретил Макрона вскоре после полудня в Мариинском дворце. Он и лидеры Германии, Италии и Румынии впервые лично обсудят вопросы с момента начала российской спецоперации на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что европейские лидеры не будут концентрироваться только на поставке оружия Украине во время своего визита в Киев.

Политики прибыли в Киев утром в четверг, 16 июня. По словам делегата при министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона, Макрон, Шольц и Драги планируют обсудить во время визита в Киев помощь Украине и ее возможное вступление в Евросоюз.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы лидеров Германии, Франции и Италии, подчеркнул, что такие действия европейских лидеров не несут пользы и не приближают Украину к миру, в то время как время идет.

