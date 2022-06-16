В Кремле отреагировали на поездку европейских лидеров в Киев

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Кремль надеется, что лидеры Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги не будут концентрироваться только на поставке оружия Украине во время своего визита в Киев. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, поставки вооружения абсолютно бесполезны. Он выразил мнение, что это лишь продлит страдание людей и нанесет новый ущерб стране.

"Наоборот, будем надеяться, что они используют контакт, чтобы подвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел", – приводит слова Пескова ТАСС.

Политики прибыли в Киев утром в четверг, 16 июня. По словам делегата при министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона, Макрон, Шольц и Драги планируют обсудить во время визита в Киев помощь Украине и ее возможное вступление в Евросоюз.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы лидеров Германии, Франции и Италии, заявил, что такие действия европейских лидеров не несут пользы и не приближают Украину к миру, в то время как время идет.

