Медведев прокомментировал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал поездку на Украину президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой", – написал он в своем Twitter.

Медведев отметил, что такие действия европейских лидеров не несут пользы и не приближают Украину к миру, в то время как время идет.

Ранее агентство France-Presse написало, что Макрон, Шольц и Драги прибыли в украинскую столицу утром 16 июня. Судя по кадрам, которые транслировал итальянский телеканал Sky TG24, в отличие от главы Франции, одетого официально, канцлер ФРГ прошел по перрону в джинсах и поло. Драги, предположительно, вышел из поезда первым.

По словам министра-делегата при министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона, Макрон, Шольц и Драги планируют обсудить во время визита в Киев помощь Украине и ее возможное вступление в Европейский союз.

До этого сообщалось, что Шольц и Макрон планируют посетить украинскую столицу до саммита G7, который состоится 26–28 июня. Отмечалось, что визит свидетельствует о европейском единстве по Украине.

Позднее украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости канцлеру Германии во время визита в Киев объявить об ужесточении антироссийских ограничительных мер.

