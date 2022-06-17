Прибывшие в Киев европейские лидеры убеждали Зеленского договориться с РФ – СМИ

Фото: AP Photo/Ludovic Marin, Pool via AP

Прибывшие в Киев лидеры Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги убеждали президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией. Об этом сообщает газета Die Welt.

По данным немецкого издания, европейские лидеры поддержали статус присоединения Украины к Евросоюзу. Однако взамен же, отмечает газета, они, скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

СМИ напомнило про экономический ущерб, который понесли эти страны из-за конфликта. В частности, из-за этого замедлился экономический рост, а инфляция достигла рекордного уровня.

Вместе с тем, отмечается в статье, за несколько недель Макрон превратился из понимающего позицию Зеленского в "хладнокровного прагматика, которого с учетом экономических последствий войны, казалось, больше заботил конец, чем целостность Украины". В Киеве же, считает издание, это вызвало разочарование и непонимание.

Премьер-министр Италии Драги подчеркнул важность освобождения зерна, заблокированного в портах Черного моря.

"Сегодня я узнал, что порты должны быть разминированы через две недели, потому что урожай прибудет в конце сентября," – сказал он.

Дабы не допустить перерастания украинского кризиса в глобальную катастрофу он предложил зерновые коридоры.

Накануне Зеленский встретился с Макроном, Шольцем, Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве. Президент Франции, лидеры Германии, Италии и Румынии впервые лично обсудят вопросы с момента начала российской спецоперации на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что европейские лидеры не будут концентрироваться только на поставке оружия Украине во время своего визита. По его словам, поставки вооружения абсолютно бесполезны. Он подчеркнул, что это лишь продлит страдание людей и нанесет новый ущерб стране.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

