Политолог объяснил, зачем Драги, Макрон и Шольц прибыли в Киев

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Политолог Андрей Суздальцев заявил, что главы Франции, Германии и Италии прибыли в Киев, чтобы выразить свою поддержку, однако ни у кого из европейских лидеров нет идей по поводу мирного урегулирования конфликта, возникшего на Украине, сообщает "Радио 1".

"Все вопросы мирного урегулирования решает только Вашингтон. Ни Драги, на Макрона, ни Шольца Зеленский слушать не будет. Он полностью управляем из Вашингтона и принимает решения только под влиянием Белого дома, Госдепартамента и Пентагона. С чем они приехали? Во-первых, продемонстрировать солидарность, а во-вторых, решить вопрос со скорейшими поставками оружия", – высказался он.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Он и европейские лидеры впервые лично обсудили вопросы с момента начала российской спецоперации на Украине.