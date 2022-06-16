Военный эксперт рассказал, с какой целью лидеры Германии, Франции и Италии прибыли в Киев

Военный эксперт и обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец рассказал, для чего лидеры Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги прибыли в Киев.

Он также объяснил, как выглядят украинские пункты управления ВСУ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.