Инфляция в Москве сейчас около 10%, к концу года она может вырасти до 15% – Ефимов

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Инфляция в Москве сейчас составляет около 10%, к концу года она может вырасти до 15%, заявил в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На сегодня она составляет около 10% и сейчас практически равна нулю. Это связано и со снижением спроса, и с валютными корректировками", – уточнил заммэра.

Также Ефимов отметил, что в момент ажиотажного спроса цены росли непропорционально издержкам и люди покупали товары по более высоким ценам.

Ранее сообщалось, что ЦБ не исключил более жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что на инфляцию в РФ влияют внешние условия.

Один из ключевых рисков – возможное введение нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза. В целом проинфляционные риски по-прежнему высоки и считать инфляцию устойчиво низкой не приходится, подчеркнула глава Банка России.

Также в Минфине сообщили, что профицит федерального бюджета России за пять месяцев 2022 года превысил 1,49 триллиона рублей. В ведомстве привели статистику, согласно которой доходы бюджета превысили 12 триллионов рублей и составили 48,1% к общему объему доходов бюджета, который утвержден законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Кроме того вице-премьер России Алексей Оверчук заявил о росте экономики страны в условиях санкций. За последние четыре месяца он составил примерно 1,7%. При этом в мае инфляция почти остановилась.

Он также обратил внимание на то, что у государства есть трудности из-за разрыва прежних экономических цепочек, однако в настоящее время продолжается работа по формированию новых.

