Вице-премьер РФ заявил о росте экономики в условиях санкций

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Рост экономики РФ продолжается, несмотря на вводимые Западом антироссийские ограничения, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на конференции в Нур-Султане.

"Благодаря мерам, принимаемым президентом РФ, правительством и Банком России, экономическая война против нашей страны пошла не по плану тех, кто ее развязал", – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что ограничения направлены на то, чтобы ослабить экономику РФ. Кроме того, авторы санкций ожидают, что данные меры отпугнут страны – члены ЕАЭС от сотрудничества с Россией.

Вице-премьер подчеркнул, что рост экономики за последние четыре месяца составил примерно 1,7%. При этом в мае инфляция почти остановилась.

Он также обратил внимание на то, что у государства есть трудности из-за разрыва прежних экономических цепочек, однако в настоящее время продолжается работа по формированию новых.

Так, Россия готова к развитию новых проектов в различных сферах с Казахстаном и другими членами Евразийского экономического союза – Арменией, Белоруссией, Кыргызской Республикой.

Ранее эксперт РАН Владимир Оленченко заявил, что в Европе начали осознавать всю пагубность антироссийских санкций. По его словам, ограничения, вводимые против России, сказались и на самой экономике Европейского союза. Об этом свидетельствуют и многочисленные на сегодняшний день заявления европейских политиков.

В свою очередь, профессор прикладной экономики Стив Ханке заявил, что РФ потерпит убытки от антироссийских санкций, однако они "меркнут" на фоне того, что ждет все остальные страны. По мнению эксперта, ограничения против России оказались совсем бесполезными, контрпродуктивными и не достигли своей цели.

Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

