Европейские руководители осознали пагубность санкций – эксперт РАН

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко заявил, что в Европе начали осознавать всю пагубность антироссийских санкций, сообщает "Радио 1".

По словам эксперта, ограничения, вводимые против России, сказались и на самой экономике Европейского союза. Об этом свидетельствуют и многочисленные на сегодняшний день заявления европейских политиков.

"В Европе существуют проблемы единства, нормального экономического развития и социальных отношений. Те заявления, которые мы слышим, – это не просто публичные высказывания, а реальная, объективная обеспокоенность тем, что европейцы наблюдают в своих странах. <...> Вполне логично, что число таких высказываний нарастает, как и число политиков, которые объективно оценивают состояние дел в своих странах", – отметил Оленченко.

Эксперт подчеркнул, что основной проблемой Европы является отсутствие самостоятельности. Страны ЕС желают подыгрывать США. Однако, уверен Оленченко, отрезвление европейских государств уже началось.

"Эти установки по большей части отвечают интересам США и направлены на столкновение России и Европы. Речь идет о разрушении существовавшего ранее алгоритма отношений", – пояснил он.

Он уточнил, что в первую очередь, чтобы поднимать тему смягчения санкций, Европе необходимо определиться: исполнять действия Штатов или начать думать о национальном развитии и развитии Европы.

"Если это произойдет, вопрос о санкциях сам по себе потеряет актуальность. Мне кажется, сейчас уже происходит процесс отрезвления европейцев", – заключил эксперт.

Ранее профессор прикладной экономики Стив Ханке заявил, что РФ потерпит убытки от антироссийских санкций, однако они "меркнут" на фоне того, что ждет все остальные страны. По мнению эксперта, ограничения против России оказались совсем бесполезными, контрпродуктивными и не достигли своей цели. Ханке отметил, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими для ЕС, США и всего остального мира.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.