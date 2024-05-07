Вода в Ишиме впервые снизилась на всех гидропостах в Тюменской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области снижается в Казанском, Ишимском, Абатском районах и городе Ишиме. Во вторник, 7 мая, снижение на один сантиметр также зафиксировано в Викуловском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале информцентра правительства региона.

По состоянию на 20:00 по местному времени (18:00 по московскому) 7 мая уровень воды в реке на гидропосту в селе Ильинка за день снизился до 809 сантиметров, в городе Ишиме – до 970, а селе Абатское – до 1 204. В селе Викулово уровень снизился до 1 167 сантиметров, до этого вода сутки была на отметке 1 168 сантиметров.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в тюменском городе Ишиме составил 1 010 сантиметров, что на 19 сантиметров меньше прошлых показателей. Критическая отметка "опасного явления" для города – 850 сантиметров.