Сложная паводковая ситуация в Абатском районе сохранится до 15 мая

Фото: ТАСС/пресс-служба Минстроя РФ

Губернатор Тюменской области Александр Моор сказал, что в Абатском районе сохранится напряженная паводковая обстановка до 15 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства региона.

По словам Моора, возможно небольшое снижение воды в течение трех суток. Далее ожидается небольшой подъем или период, когда вода будет стоять на месте. Даже при снижении на 30–40 сантиметров на отдельных участках вода все равно будет выше уровня дорожного полотна, подчеркнул губернатор.

Уровень воды в реке Ишим в районе Абатского села увеличился за сутки на 11 сантиметров. Он достиг отметки в 1 208 сантиметров к утру 28 апреля.

24 апреля Моор заявил, что уровень воды Ишиме в районе села Абатское превысил критическую отметку.

Накануне в Абатском селе объявили экстренную эвакуацию для местных жителей. Поводом послужила реальная опасность затопления улиц из-за паводка, уточнил глава Абатского района Игорь Васильев.