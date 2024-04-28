Уровень воды в реке Ишим у тюменского села Абатское достиг 1 208 см

Фото: ТАСС/пресс-служба Минстроя РФ

Уровень воды в реке Ишим в районе тюменского села Абатское увеличился за сутки на 11 сантиметров, достигнув к утру отметки в 1 208 сантиметров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

Глава области рассказал, что дорожники по-прежнему укрепляют федеральную трассу Р-402, в связи с чем движение на участке затруднено.

"Со стороны Омска собралась пробка. В ближайшие несколько дней работы продолжатся", – написал Моор.

24 апреля Александр Моор сообщил, что уровень воды в реке Ишим в районе Абатского села Тюменской области превысил критическую отметку.

Накануне в селе Абатском объявили экстренную эвакуацию для местных жителей. По словам главы Абатского района Игоря Васильева, поводом послужила реальная опасность затопления улиц из-за паводка.

Васильев призвал жителей села, чьи дома попадают в зону подтопления, взять документы, ценные вещи, белье и лекарства, после чего отправиться на пункт сбора или пункт временного проживания.