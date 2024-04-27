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27 апреля, 07:33

Общество

ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен на фоне паводков

Фото: ТАСС/Максим Коротченко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков, сообщает РИА Новости.

Им направили письма, в которых говорится, что из-за паводков в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае необходимо соблюдать принципы ответственного ценообразования на стройматериалы.

Производителей стройматериалов также призвали довести эту информацию до своих торговых домов, дилеров и агентов.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в зоне паводков в РФ необходимо не допустить спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости. Президент призвал постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, а также своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь.

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Сюжет: Паводки в России
общество
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