"Росатом" опроверг информацию о затоплении урановых скважин на Кургане

Фото: ТАСС/Анастасия Куликовских

В "Росатоме" назвали преднамеренной дезинформацией сообщения о затоплении урановых скважин месторождения "Добровольное" в Курганской области, сообщает ТАСС со ссылкой на управление корпоративных коммуникаций АО "Атомредметзолото" (АРМЗ, горнодобывающий дивизион "Росатома").

Речь идет обо всех скважинах, как отработанных, так и действующих. В управлении подчеркнули, что месторождения АО "Далур" находятся на возвышенности и в удалении от воды, поэтому паводок не затронул их.

Кроме того, угрозы затопления также нет, поскольку вода в Звериноголовском районе уже несколько дней падает. Ведется мониторинг паводковой ситуации.

Накануне некоторые СМИ писали, что старые скважины месторождения "Добровольное", на котором добывает уран АО "Далур", затопило, и уран попал в реку Тобол.

20 апреля в шести населенных пунктах Белозерского округа Курганской области была объявлена срочная эвакуация из-за подъема реки Тобол.

Глава МЧС РФ Александр Куренков назвал напряженной ситуацию с паводком в регионе. По его словам, спасательные работы не прекращаются, они ведутся с учетом прогноза и складывающейся обстановки.

