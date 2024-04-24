Путин потребовал не допустить спекулятивных скачков цен в зоне паводков

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В зоне паводков в РФ необходимо не допустить спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости. Об этом в ходе совещания по ликвидации последствий паводков заявил Владимир Путин.

Он призвал постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, а также своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь.

"Прошу федеральные, региональные и местные власти продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, включая денежные выплаты, реагировать на каждую жалобу и обращение граждан", – подчеркнул президент РФ.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что власти региона направили на выплаты пострадавшим от паводка в регионе почти 1 миллиард рублей. По его словам, специалисты продолжают откачивать паводковые воды, а власти региона прорабатывают вопрос по выплатам в СНТ.

На территории региона все еще действует режим ЧС федерального масштаба, который ввели после нескольких прорывов дамбы в городе Орске.

Вместе с тем днем 24 апреля уровень воды в реке Ишим в районе Абатского села Тюменской области достиг 980 сантиметров, превысив критическую отметку. В Абатском районе 22 апреля была объявлена эвакуация граждан, которые могут находиться в зоне подтопления. В регионе обустроили пункты временного размещения.

