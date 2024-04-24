Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил критическую отметку

Фото: ТАСС/Наталья Шалыгина

Уровень воды в реке Ишим в районе Абатского села Тюменской области достиг 980 сантиметров, превысив критическую отметку. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

До этого стало известно, что уровень воды в Ишиме увеличился за последние сутки на 149 сантиметров. 24 апреля в 06:00 (по московскому времени) он превысил 919 сантиметров.

В Абатском районе 22 апреля была объявлена эвакуация граждан, которые могут находиться в зоне подтопления. В регионе обустроили пункты временного размещения.