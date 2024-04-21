Более 3 тыс человек эвакуировались из зоны паводка в Тюменской области

Фото: ТАСС/МЧС России

Более 3 тысяч человек эвакуировались из зоны паводка в Тюменской области. О ситуации в регионе сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

"Подтоплено: 98 домов, 444 дачных дома, а также 646 приусадебных участков. Из затопленных домовладений эвакуированы более 3 тысяч человек. В ПВР размещены 418 человек, из них 130 детей", – уточняется в публикации.

Вода в реке Ишим Тюменской области находится на уровне 1 061 сантиметр. Губернатор Александра Моор отметил, что приток воды замедлился, однако необходимо сохранять бдительность.

Ранее эвакуацию жителей объявили в двух тюменских деревнях из-за поднятия уровня воды в реке Ишим.

До этого Моор сообщил о срочной эвакуации в Казанском и Ишимском районах. Он призвал местных жителей как можно скорее выехать в безопасное место – к родственникам или в пункты временного размещения.

