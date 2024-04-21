Уровень воды в реке Ишим Тюменской области остановился на отметке 1 061 сантиметр

Фото: ТАСС/Денис Моргунов

Вода в реке Ишим Тюменской области находится на уровне 1 061 сантиметр, следует из данных телеграм-канала информационного центра регионального правительства.

Местные власти отмечают, что за последние два часа уровень воды не изменился.

Губернатор Александра Моор призвал сохранять бдительность, несмотря на то, что приток воды замедлился.

Уровень воды в Ишиме Тюменской области превысил рекорд 2017 года, который составлял 982 сантиметра.

20 апреля у поселка Ишим размыло временную насыпь. Моор добавил, что эвакуацию в зонах возможного подтопления провели заблаговременно.

Владимир Путин поручил Минстрою РФ оперативно оценивать ущерб от паводков на территории российских субъектов.

