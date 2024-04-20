В Оренбургской области подтопленными остаются более 13 тысяч домов

Фото: МЧС России

Около 13 326 жилых домов (из них 55 многоквартирных домов) в Оренбургской области до сих пор остаются подтопленными. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

При этом, по информации властей, на территории 15 муниципальных образований в 70 населенных пунктах и 45 СНТ подтоплены еще 20 729 приусадебных участков.

Также в правительстве уточнили, что около 43 тысяч оренбуржцев уже получили положенные им выплаты, а в работе находятся еще свыше 359 тысяч заявлений.

Кроме того, специалистам удалось восстановить газоснабжение для 16,5 тысяч абонентов, но без газа еще остаются более 16 тысяч граждан.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с Владимиром Путиным доложил, что волна паводка в Орске и Оренбурге прошла. По его словам, уровень воды в этих городах Оренбургской области еще находится выше опасных отметок, однако он снижается.

Прорыв дамбы произошел в Орске 5 апреля. Затем случились еще два аналогичных инцидента. На территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.

Профессор Владимир Тетельмин предупредил, что Орск может повторно оказаться в зоне подтопления из-за прорыва еще одной дамбы на территории Казахстана.

