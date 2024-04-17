Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1 109 сантиметров

Фото: телеграм-канал "Пул №56"

Уровень реки Урал в районе Оренбурга снизился за минувшие сутки на 34 сантиметра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные гидрометцентра области.

По состоянию на 08:00 (06:00 по московскому времени) уровень воды составляет 1 109 сантиметров.

Ведомство уточняет, что прошлой ночью уровень упал на 9 сантиметров.

Прорыв дамбы произошел в Орске 5 апреля. Затем случились еще два аналогичных инцидента. На территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.

Профессор Владимир Тетельмин предупредил, что Орск может повторно оказаться в зоне подтопления из-за прорыва еще одной дамбы на территории Казахстана.

