МЧС: волна паводка прошла Орск и Оренбург

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Волна паводка прошла Орск и Оренбург, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с Владимиром Путиным.

По его словам, уровень воды в этих городах Оренбургской области еще находится выше опасных отметок, однако он снижается. Министр доложил президенту, что власти выплатили материальную помощь почти 30 тысячам жителей региона, пострадавшим в результате паводка.

Он также сообщил, что не все жители Оренбургской области захотели переместиться в пункты временного размещения из-за подтопления. Так, некоторые решили проживать в машинах, палатках и затопленных домах, которые рассредоточены по всей зоне чрезвычайной ситуации.

Куренков поблагодарил всех, кто помогает населению в частном порядке на подтопленных паводком территориях. В частности, он отметил помощь волонтеров, работающих в подтопленных районах.

Глава МЧС также сообщил, что прогноз весеннего половодья в Тюменской области остается неблагоприятным. По его словам, на сегодняшний день подтопленными остаются 12 низководных мостов и один участок автомобильной дороги.

Он отметил, что при сохранении текущих значений сбросов из водохранилищ на территории Казахстана возможен наихудший сценарий развития обстановки. В этом случае вода в Ишиме и Тоболе может стремительно подняться, и под затопление подпадут 94 населенных пункта с населением свыше 31 тысячи человек, добавил Куренков.

7 апреля Владимир Путин указал на неизбежность подтоплений Тюменской области из-за аномального за последнюю сотню лет увеличения уровня воды. На следующий день в регионе ввели режим ЧС.

Утром 16 апреля жителей трех сел Казанского района призвали срочно эвакуироваться из-за риска затопления. Чуть позже местные власти призвали эвакуироваться и жителей Ишима.

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