24 апреля, 07:23Происшествия
Уровень воды в Ишиме в селе Абатском поднялся за сутки на 149 см
Фото: ТАСС/Наталья Шалыгина
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском в Тюменской области увеличился за последние сутки на 149 сантиметров и превысил 919 сантиметров к 24 апреля в 06:00 (по московскому времени). Об этом сказано в телеграм-канале правительства региона.
Вода в реке Тобол у Коркина поднялась на 73 сантиметра и достигла показателя в 787 сантиметров. При этом в селе Упорове уровень воды вырос на 52 сантиметра и достиг 602 сантиметров.
Однако уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города Тюменской области за последние сутки снизился на 11 сантиметров и составил 1 042 сантиметра.
Ранее в Абатском районе Тюменской области объявили эвакуацию всех граждан, которые могут находиться в зоне подтопления. В регионе обустроили пункты временного размещения.
До этого губернатор области Александр Моор сообщил, что временную насыпь у поселка около города Ишим Тюменской области размыло паводком. Речь идет о поселке Плодопитомник, который находится на границе с Ишимом.
17 поселков и 4 СНТ оказались в зоне паводка в Тюменской области