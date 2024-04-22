Власти объявили эвакуацию в Абатском районе Тюменской области

Фото: МЧС России

Эвакуацию жителей всех подверженных подтоплению населенных пунктов объявили в Абатском районе Тюменской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава муниципалитета Игорь Васильев.

"На реке Ишим идет критический подъем воды. Жильцам домов, которые находятся в зоне подтопления, необходимо эвакуироваться в ближайшее время", – подчеркнул он.

В Абатском районе развернули пункты временного размещения, уточнил Васильев.

Утром 22 апреля уровень воды в реке Ишим увеличился на 13 сантиметров и составил 1 064 сантиметра. При этом уровень воды в реке Тобол у Кургана к утру 22 апреля составил 986 сантиметров. Однако еще 21 апреля в 08:00 (06:00 по московскому времени) уровень воды в реке достигал показателя 1 004 сантиметра.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим превысил рекорд 2017 года, который составлял 982 сантиметра 20 апреля.

В тот же день у поселка Ишим размыло временную насыпь. Губернатор региона Александр Моор добавил, что эвакуацию в зонах возможного подтопления успели вовремя провести.

