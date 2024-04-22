Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на 13 сантиметров

Фото: телеграм-канал "Александр Моор"

Уровень воды в реке Ишим за последние сутки увеличился на 13 сантиметров и составил 1 064 сантиметров. Об этом сообщил информационный центр правительства региона в телеграм-канале.

В сообщении напомнили, что утром 21 апреля уровень воды в реке достигал отметки 1 051 сантиметр.

При этом уровень воды в реке Тобол у Кургана за последние сутки снизился на 18 сантиметров и к утру 22 апреля составил 986 сантиметров. Однако еще 21 апреля в 08:00 (06:00 по московскому времени) уровень воды в реке достигал показателя 1 004 сантиметра.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим превысил рекорд 2017 года, который составлял 982 сантиметра 20 апреля.

В тот же день у поселка Ишим размыло временную насыпь. Губернатор региона Александр Моор добавил, что эвакуацию в зонах возможного подтопления успели вовремя провести.

