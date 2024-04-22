Место протечки дамбы в тюменском Ишиме укрепили мешками с песком

Фото: телеграм-канал "Александр Моор"

Протечка дамбы была обнаружена в Ишиме Тюменской области, участок оперативно укрепили мешками с песком. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Город Ишим не спит. Ночью на дамбах дежурят караульные. Между пешеходным и автомобильным мостами патруль вовремя заметил протечку. Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища оперативно укрепили место мешками с песком", – написал он.

Моор рассказал, что вместе с патрулями прошел вдоль дамбы около полутора километров и побеседовал с людьми. По его словам, все спокойны, мотивированы и готовы противостоять стихии.

Уровень воды в Ишиме Тюменской области превысил рекорд 2017 года, который составлял 982 сантиметра. На данный момент вода в реке Ишим Тюменской области стабилизировалась на уровне 1 061 сантиметр.

20 апреля у поселка Ишим размыло временную насыпь. Моор добавил, что эвакуацию в зонах возможного подтопления провели заблаговременно.

Владимир Путин поручил Минстрою РФ оперативно оценивать ущерб от паводков на территории российских субъектов.

