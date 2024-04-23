Глава Оренбуржья заявил об отправке пострадавшим от паводка более 1 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Денис Паслер"

Власти Оренбургской области направили на выплаты пострадавшим от паводка в регионе почти 1 миллиард рублей. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Денис Паслер.

"Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведется каждый день", – написал он.

По его словам, специалисты продолжают откачивать паводковые воды, а власти региона прорабатывают вопрос по выплатам в СНТ.

На территории региона все еще действует режим ЧС федерального масштаба, который ввели после нескольких прорывов дамбы в городе Орске.

Волна половодья прошла город и столицу Оренбуржья еще 17 апреля. Уровень Урала в районе Оренбурга доходил до 1 187 сантиметров.