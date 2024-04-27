В Оренбургской области более 1,7 тыс домов признаны аварийными из-за паводков

Фото: телеграм-канал "Оренбург. Официально."

Более 1,7 тысячи домой, освободившихся от воды в Оренбургской области, признали аварийными и подлежащими сносу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Решение было принято в результате проверки комиссии по оценке жилья.

"За сутки комиссиями по оценке жилья обследовано 902 дома. Всего специалисты обследовали 5 007 домов, из них 3 201 – признан подлежащим капитальному ремонту, 1 745 – признаны аварийными и подлежащими сносу, 61 дом пригоден для проживания", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в соответствующий промежуток времени работники провели санитарную обработку и дезинфекцию 2,2 тысячи домов и свыше тысячи приусадебных участков. При этом за весь период санобработку прошли 2,3 тысячи домов, 10,7 тысячи приусадебных участков и 24 социальных объекта.

Кроме того, специалисты также отчистили 180 километров дорожного полотна и восстановили 55 километров дорог.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что власти региона направили на выплаты пострадавшим от паводка в регионе почти 1 миллиард рублей. По его словам, сейчас специалисты продолжают откачивать паводковые воды, а власти региона прорабатывают вопрос по выплатам в СНТ.

На территории региона все еще действует режим ЧС федерального масштаба, который ввели после нескольких прорывов дамбы в городе Орске.

Волна половодья прошла город и столицу Оренбуржья еще 17 апреля. Уровень Урала в районе Оренбурга доходил до 1 187 сантиметров.