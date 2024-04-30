ТАСС: число подтопленных паводком домов в РФ снизилось до 7,8 тыс

Фото: ТАСС/Сергей Русанов

Число домов, потопленных в результате весеннего половодья в РФ, уменьшилось до 7,8 тысячи, следует из данных оперативных служб.

"На территории РФ подтоплены 7,8 тысячи жилых домов в 131 населенном пункте. Также под водой почти 24 тысячи приусадебных участков, 49 мостов и 88 дорог", – передает ТАСС сообщение служб.

В материале уточняется, что за последние сутки от воды освободились около 1,5 тысячи домов.

Ранее стало известно, что вода в реке Тобол рядом с Курганом упала ниже опасной отметки. Утром 30 апреля она находилась на отметке 843 сантиметра.

В свою очередь, вода в реке Ишим в Викуловском районе Тюменской области за последние сутки поднялась на 102 сантиметра и приблизилась к критическому уровню. По последним данным, уровень воды достиг 874 сантиметров.

