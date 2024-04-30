Вода в реке Тобол у Кургана опустилась ниже опасной отметки

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Вода в реке Тобол рядом с Курганом упала ниже опасной отметки. Об этом свидетельствуют данные, представленные в телеграм-канале регионального главка МЧС России.

"30 апреля уровень воды в реке Тобол на территории города Кургана составил 843 сантиметра. Это на 7 сантиметров ниже отметки "опасное явление", – говорится в публикации.

По последним данным, на территории области подтоплены 825 жилых домов и 6,7 тысячи дачных участков.

Ранее губернатор Вадим Шумков заявил, что общий ущерб от паводка в регионе, по предварительной оценке, может составить от 4 до 9 миллиардов рублей.

В свою очередь, областной Минздрав сообщил, что на фоне весеннего половодья более 330 гражданам понадобилась медицинская помощь, 85 из них госпитализировали.

