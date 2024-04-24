Губернатор Курганской области: ущерб от паводка может составить до 9 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Общий ущерб от паводка в Курганской области, по предварительной оценке, может составить от 4 до 9 миллиардов рублей. Об этом на онлайн-совещании с Владимиром Путиным заявил губернатор региона Вадим Шумков.

Он сообщил, что анализ был выполнен региональными властями совместно с Минстроем РФ. Названная сумма включает не только ущерб, но и обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев.

20 апреля в шести населенных пунктах Белозерского округа Курганской области была объявлена срочная эвакуация из-за подъема реки Тобол.

Глава МЧС РФ Александр Куренков назвал напряженной ситуацию с паводком в регионе. По его словам, спасательные работы не прекращаются, они ведутся с учетом прогноза и складывающейся обстановки.

21 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 996 сантиметров. Из-за паводка в регионе госпитализировали 85 человек. Всего же медпомощь получили свыше 330 человек.

