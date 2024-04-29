Гидролог Болгов: восстановление Орской дамбы может занять до двух лет

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Работы по восстановлению дамбы в Орске Оренбургской области после паводка могут занять до двух лет. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

По словам эксперта, перед началом восстановления необходимо выяснить причину прорыва дамбы.

"Это брак в одном месте, это случайность, не досмотрели, или это вся конструкция такая, из сэкономленного материала на неподготовленном ложе? Это следствие должно сказать, в чем там проблема", – цитирует Болгова РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что в случае, если проблема была в определенном участке сооружения, то работы займут около месяца. Однако если придется заново строить всю дамбу, то на это уйдет год–два.

5 апреля в Орске Оренбургской области впервые прорвало дамбу. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

На территории региона все еще действует режим ЧС федерального масштаба.

Ранее в правительстве области сообщали, что более 1,7 тысячи домой, освободившихся от воды в регионе, признали аварийными и подлежащими сносу. Решение было принято в результате проверки комиссии по оценке жилья.