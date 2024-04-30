30 апреля, 07:27Происшествия
Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Викулово за сутки вырос более чем на 1 метр
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за последние сутки поднялся на 102 сантиметра и приблизился к критической отметке опасного явления. Об этом сообщает РИА Новости.
На 6:00 по московскому времени 30 апреля, уровень воды в реке составил 874 сантиметра. Критическим уровнем воды считается 10 метров.
Согласно данным губернатора региона Александра Моора, у села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая. Пик паводка прогнозируется 5–6 мая, максимальный подъем воды в реке может составить не менее 11,5 метра.
Ранее Моор добавил, что напряженная паводковая обстановка в Абатском районе сохранится до 15 мая. Даже при снижении на 30–40 сантиметров на отдельных участках вода все равно будет выше уровня дорожного полотна, подчеркнул губернатор.
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