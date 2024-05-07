Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года"

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Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Об этом сказано на сайте Кремля.

Как говорится в документе, в качестве основных приоритетных задач России до 2036 года станет поддержка семьи, сохранение населения, а также развитие талантов каждого гражданина, включая воспитание патриотичной и социально ответственной личности. В связи с этим глава государства поручил постепенно повышать рождаемость в стране, добиваясь увеличения рождения трех и более детей.



Кроме того, одной из целей развития России, определенных президентом, стало создание комфортной и безопасной среды для жизни населения, в том числе повышение благополучия людей и укрепление их здоровья. Так, например, по прогнозу, продолжительность жизни в РФ должна увеличиться до 78 лет к 2030 году и до 81 года – к 2036 году.

Также в документе Путин указал на необходимость наращивания технологического лидерства РФ и цифровой трансформации в стране. Одним из поручений главы государства к 2030 году стало создание цифровой платформы по сохранению здоровья россиян на протяжении всей жизни. При этом в документе также сказано, что Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

Помимо этого, президент РФ потребовал к 2030 году обеспечить рост доходов россиян и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Он напомнил, что минимальный размер оплаты труда, как и обговаривалось ранее, должен составить примерно 35 тысяч рублей к этому сроку. Кроме того, он приказал утвердить в 2026 году новые системы оплаты труда бюджетников и внедрить их с 2027 года.

Помимо этого, Путин призвал обеспечить граждан жильем площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров – к 2036 году. Также необходимо, по информации указа, обновить жилищный фонд не менее чем на 20% по сравнению с результатами 2019 года.

Для культурной сферы были также вынесены предложения. Например, в качестве одного из своих поручений к 2030 году президент РФ отметил необходимость продвижения традиционных ценностей РФ в не менее 70% культурных проектов, финансируемых государством.

При этом до 1 сентября глава государства поручил представить наработки по нацпроектам в области обеспечения технологического лидерства и по 11 другим проектам, а до 1 июля 2025-го – сформировать документ по развитию транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной инфраструктуры до 2036 года.

Также президент РФ указал на необходимость увеличения количества иностранных студентов в российских вузах до 500 тысяч человек к 2030 году. Долю туристской отрасли, в свою очередь, нужно будет нарастить в валовом внутреннем продукте до 5%, а также создать условия для экотуризма во всех национальных парках и обеспечить развитие особо охраняемых природных территорий России.

Более того, по требованию Путина нужно достигнуть сокращения доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17%, а также нарастить объем выпускаемой продукции агропромышленного комплекса к 2030 году на 25% по сравнению с показателями 2021 года.

Ранее Владимир Путин во время своей инаугурации в Кремле заявил, что в период нового президентского срока сделает все возможное, чтобы верные Отечеству люди вышли на ведущие позиции в сфере госуправления, экономики и других. По словам президента, нынешнее руководство страны должно обеспечить преемственность в развитии страны как цивилизации на десятилетия, воспитав молодое поколение.

Инаугурация Владимира Путина прошла в Кремле. На мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек. Переизбранный на новый срок Путин пятый раз стал главой государства, теперь ему предстоит занимать этот пост следующие 6 лет – до 2030 года.

