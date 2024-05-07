Собянин заявил, что только Путин приведет Россию к победе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В конце инаугурации президента РФ Владимира Путина Сергей Собянин заявил, что именно нынешний глава государства сможет привести Россию к победе благодаря своему опыту, мудрости и таланту руководителя.

"Президент в своей речи отметил, что страна будет развиваться стабильно. Но речь идет не просто о стабильности, а о том, что мы должны стабильно двигаться, двигаться к победе и успеху", – сказал Собянин в эфире Первого канала.

Также в ответ на вопрос одного из журналистов об ожиданиях от нового политического цикла, Собянин отметил, что циклы меняются, а страна остается.

Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле. Она началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. На мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек.

