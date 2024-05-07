Путин пообещал сделать все для выхода верных Отечеству людей на ведущие позиции в госсфере

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на инаугурации в Кремле заявил, что в период нового президентского срока сделает все возможное, чтобы верные Отечеству люди вышли на ведущие позиции в сфере госуправления, экономики и других.

"Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперед", – сказал он.

По словам президента, сегодня в российском обществе высоко ценятся надежность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество. Он подчеркнул, что нынешнее руководство страны должно обеспечить преемственность в развитии страны как цивилизации на десятилетия, воспитав молодое поколение.

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ прошла в Кремле. Для действующего главы государства она стала пятой. Теперь Путин будет занимать пост президента России до 2030 года.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, инаугурацию Путина посетили около 2,6 тысячи человек. В числе приглашенных гостей оказались премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Чечни Рамзан Кадыров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

