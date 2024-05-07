Красная площадь закрыта для посетителей в день инаугурации президента России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Красную площадь в Москве закрыли для посетителей в день инаугурации президента Российской Федерации, 7 мая.

В настоящее время вход на Красную площадь со стороны Никольской улицы перекрыт палатками. Такие же палаты установили на улице Ильинке.

По словам представителей охраны, Красная площадь перекрыта из-за подготовки к параду Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас на площади проходит репетиция парада.

Церемония вступления Владимира Путина в должность российского президента пройдет в Кремле 7 мая. Для лидера РФ она станет пятой по счету. На мероприятие приглашены главы всех иностранных дипведомств в Москве, включая представителей недружественных стран.

По данным иностранных журналистов, в ЕС случился раскол из-за присутствия на инаугурации Путина. Указывалось, что Франция, Венгрия и Словакия якобы планируют отправить туда своих представителей, однако в ФРГ и других странах Евросоюза посчитали это нежелательным. На церемонии не будет представителей от Великобритании, а также от США, сообщали ранее представители британского МИД и Госдепа Штатов.

