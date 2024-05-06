Слуцкий: Госдума может утвердить премьер-министра 8 мая

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Госдума может утвердить премьер-министра РФ 8 мая, если Владимир Путин предложит кандидатуру после инаугурации. Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Если мы получим сразу после инаугурации, то есть 7 мая, то пленарное заседание с большой вероятностью будет 8 мая, если позже, значит, позже", – передает РИА Новости слова Слуцкого.

Также глава фракции заявил, что нижняя палата парламента может утвердить членов правительства за два пленарных заседания, которые с большой вероятностью состоятся 13 и 14 мая и будут длиться по 7–8 часов.

"Будем отталкивается от момента внесения кандидатуры премьера в Госдуму, а дальше все распишем, для этого будет специальный совет... 8-го числа", – добавил глава ЛДПР.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что инаугурация Путина состоится 7 мая. Клишас отметил, за день до церемонии сенаторы должны пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.