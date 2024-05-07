Инаугурация Владимира Путина состоится в Кремле в 12:00

Фото: kremlin.ru

Инаугурация Владимира Путина пройдет в Кремле в 12:00 7 мая. Для избранного в марте президента она станет пятой подобной церемонией.

Российские телеканалы предварительно закладывают один час на трансляцию инаугурации. В сетке вещания указано, что торжественная церемония будет длиться до 13:00.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в целом инаугурация планируется прописанной и стандартной церемонией, при этом будут иметь место определенные нюансы.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, на мероприятие пригласили глав всех аккредитованных в Москве дипведомств, включая представителей недружественных стран. Приглашения не отправляли только лидерам иностранных государств, уточнил он.

После вступления Путина в должность кабмин сложит свои полномочия. При этом 8 мая Госдума может утвердить премьер-министра, если президент РФ предложит кандидатуру сразу после инаугурации, заявлял глава ЛДПР Леонид Слуцкий. По данным другого источника в нижней палате парламента, утверждение премьера РФ может состояться 10 мая.

На последней встрече с действующим правительством Путин поблагодарил членов правительства за работу. Он ждет от коллег на всех уровнях исполнительной власти не только собранности и концентрации, но и работы на результат. По его словам, все профессиональные качества членов уходящего кабинета министров будут востребованы, включая опыт, знания и личный авторитет.

