Госдума может утвердить премьер-министра 10 мая

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуме 10 мая могут утвердить премьер-министра при получении представления от президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в палате.

По словам источника в палате, 13 мая в ГД могут завершить утверждение нового состава правительства в рамках своих полномочий.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. По его словам, за день до церемонии сенаторы пройдут ПЦР-тестирование на коронавирус. Тогда сенатор не исключил, что 8 мая ГД рассмотрит кандидатуру премьер-министра.

Позже стало известно что трансляция инаугурации Путина состоится в 12:00 по московскому времени 7 мая.