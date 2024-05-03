ГД может отменить пленарные заседания 7 и 16 мая и провести их 10 и 13 мая

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Комиссия Государственной дума по регламенту внесла на рассмотрение палаты проект постановления о проведении дополнительных пленарных заседаний 10 в 14:00 и 13 мая в 10:00. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

При этом предлагается отменить запланированные на 7 и 16 мая собрания. В документ также внесли предложение считать воскресенье, 12 мая, "днем работы в комитетах Государственной думы".

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. Он также не исключил, что уже на следующий день ГД рассмотрит кандидатуру премьер-министра.

До этого ЦИК РФ утвердил итоги выборов президента России, по результатам которых Владимир Путин в пятый раз избран главой государства. Итоговый результат составил 87,28%. За Путина проголосовали 76 277 708 россиян по всему миру.

