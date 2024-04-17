Песков допустил "определенные нюансы" в церемонии инаугурации президента

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, будут ли новации в церемонии инаугурации главы государства, которая должна состояться в мае, его слова передает "Газета.ру".

Он подчеркнул, что в целом церемония прописанная и стандартная, при этом будут иметь место определенные нюансы. Представитель Кремля пообещал сообщать об этом по мере поступления информации.

Ранее Центризбирком РФ утвердил итоги выборов президента России, по результатам которых Владимир Путин в пятый раз избран главой государства.

Его итоговый результат составил 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 россиян по всему миру. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, Путин победил по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении и США.

В своем обращении после переизбрания он поблагодарил россиян за поддержку.

Инаугурация президента РФ состоится 7 мая. Согласно статье 82 закона "О выборах президента РФ", избранный лидер страны вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность президента РФ, который был выбран на предыдущих выборах.

