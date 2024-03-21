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21 марта, 15:42

Политика

Путин назвал прошедшую избирательную кампанию крайне важной для России

Фото: kremlin.ru

Закончилась крайне важная для России избирательная кампания, отметил Владимир Путин. Он выступил с таким заявлением после того, как ЦИК подвела итоги президентских выборов.

"Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания. У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Центризбирком РФ утвердил итоги выборов президента России, по итогу которых Путин в пятый раз избран главой государства.

Его итоговый результат составил 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 россиян по всему миру. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, Путин победил по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении и США. В своем обращении после переизбрания он поблагодарил россиян за поддержку.

Владимир Путин подвел итоги голосования на выборах президента

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