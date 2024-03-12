Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая – СМИ

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Инаугурация президента России состоится 7 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

Как уточнил собеседник агентства, 8 мая ГД рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства.

Согласно статье 82 закона "О выборах президента РФ", избранный лидер страны вступает в должность по истечении 6 лет со дня вступления в должность президента РФ, который был выбран на предыдущих выборах.

Действующий глава государства Владимир Путин вступил в свою должность 7 мая 2018 года.

Ранее электоральный расчет Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) показал, что на выборах президента России Путин может набрать 82% голосов. Явка на выборах главы государства, согласно исследованию, должна составить 71%.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Розыгрыши в рамках акции "Миллион призов" пройдут 16, 17 и 18 марта