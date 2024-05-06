Путин поблагодарил правительство РФ за работу

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Владимир Путин поблагодарил за работу нынешний состав правительства РФ, который сложит свои полномочия 7 мая. Об этом он заявил на встрече с российским кабмином.

Также президент РФ подчеркнул, что борьба с коронавирусом, которая началась за несколько месяцев до формирования правительства, стала сложным испытанием для России и мира, однако российские власти справились с ним достойно.

Кроме того, как подчеркнул глава государства, кабмин РФ многое сделал в области экономики в период пандемии коронавируса.

"Потому что, кроме конкретного производства, нужно было тогда принимать решения, которые отражались на экономике в целом: что закрывать, что не закрывать", – объяснил Путин.

При этом он уточнил, что поддержка целых секторов экономики в период пандемии была сбалансированной и своевременной. Именно это, по его словам, привело к удовлетворительному результату и в области борьбы с коронавирусом, и в сфере экономики.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что инаугурация Путина состоится 7 мая. В этот же день кабмин должен сложить свои полномочия.

Уже на следующий день, 8-го числа, ГД может утвердить премьер-министра, если президент РФ предложит кандидатуру сразу после инаугурации, заявлял глава ЛДПР Леонид Слуцкий. По данным другого источника в нижней палате парламента, утверждение премьера РФ может состояться 10 мая.

