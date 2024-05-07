Генсек ООН направит Путину письмо в связи с инаугурацией

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Генсек ООН Антониу Гутерриш в ближайшее время должен направить Владимиру Путину письмо в связи с инаугурацией президента РФ. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш делает так каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства.

Инаугурация Владимира Путина прошла в Кремле. На мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек. Переизбранный на новый срок Путин пятый раз стал главой государства, теперь ему предстоит занимать этот пост следующие 6 лет – до 2030 года.

