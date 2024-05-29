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Украина уже неоднократно использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России, в том числе около Краснодара. Об этом со ссылкой на западные источники пишет агентство France-Presse.



По данным СМИ, ВСУ наносили удар по объекту к западу от Краснодара, однако конкретных данных о том, когда это произошло, и какой объект подвергался удару, не приводится.

Отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя, комментируя агентству удары западным оружием по территории России, заявил, что "согласно истории, никогда военная помощь одной державы другой не приводила к конфликту".

"Москва утверждала, что Крым неприкосновенен. Украинцы ударили по нему американским оружием, и ничего не произошло", – высказался он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование западного оружия по легитимным целям на территории России. Он заявил, что Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН и международным правом, и в том числе может атаковать легитимные военные цели на территории РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Столтенберга и заявил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине и находится в прямой конфронтации с РФ. По его словам, НАТО заигрывается в своей военной риторике и впадает в военный экстаз. Песков добавил, что российские военные, несмотря ни на что, продолжают спецоперацию.

